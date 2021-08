[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서(서장 고재우)는 11일 관내 대량위험물시설을 대상으로 ‘화재안전컨설팅’을 실시했다고 밝혔다.

이번 컨설팅은 폭염기 화재위험성이 높은 대량위험물시설 4개소를 고재우 서장이 직접 방문해 유사시설 화재사례 전파하고 위험물안전관리자 면담을 통해 화재안전관리 실태를 점검했다.

고재우 서장은 “대량위험물시설은 화재발생 시 대형재난으로 이어질 수 있으므로 소방서와 시설 관계자가 철저한 사전 안전관리를 통해 화재위험을 최소화 하겠다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr