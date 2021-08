고창군, 브랜드 쌀 육성 ‘농업 재배기술 교육’ 실시

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군(군수 유기상)은 농업기술센터 대강당에서 국립식량과학원 하기용 박사를 초청해 곡물유통현황 및 고품질쌀 품질관리 교육과 농업 재배기술 교육을 실시했다고 11일 밝혔다.

이번 교육은 군 친환경 브랜드 쌀 12개 생산단지 40여 농가들이 참여했다.

군은 지속적인 농가교육과 전국 친환경 쌀 재배단지 견학 등을 통해 지역 특성에 맞는 친환경 브랜드 쌀 육성 전략을 모색해 나갈 방침이다.

앞서 군은 친환경 브랜드 쌀 육성을 위해 248㏊인 친환경 인증면적을 확대 하기 위해 노력하고 있다.

특히 고품질 쌀 유통활성화 사업의 일환인 ‘친환경 고품질 쌀 전문 도정시설’이 내달 준공될 예정이다.

유기상 군수는 “친환경 고품질 쌀을 안정적으로 생산해 친환경 쌀 생산단지 농업인의 땀과 노력이 제 값을 받을 수 있도록 함께 울력하자”고 말했다.

