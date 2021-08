산단공, 온라인 수출컨설팅 사업 참가기업 모집…오는 23일까지

[아시아경제 김보경 기자] 한국산업단지공단은 오는 23일까지 '산업단지 입주기업을 위한 온라인 수출컨설팅 주간' 참가기업을 모집한다.

산단 입주기업을 위한 온라인 수출컨설팅은 산단공과 한국무역보험공사가 지난해 체결한 '산업단지 수출 초보기업의 해외진출 활성화를 위한 업무협약' 후속사업으로 다음달 6~10일까지 5일간 열린다.

수출 노하우와 전담인력이 부족한 산단 기업을 위해 무보의 분야별 수출 컨설턴트가 맞춤형 컨설팅을 지원하는 사업으로, 코로나19 확산 방지를 위해 화상회의 플랫폼을 활용해 온라인으로 진행될 예정이다.

컨설팅 지원 분야는 ▲수출금융(무역보험 활용방안, 수출금융 조달) ▲무역실무(수출판로 개척, 원산지 증명, FTA활용방안) ▲법무(계약서 작성, 무역 클레임, 특허권) ▲회계 세무(세법검토, 회계처리 자문) 등이다.

기업맞춤형 수출타깃국가 추천부터 수출계약서 작성요령, 특정 국가 진출 시 주의사항까지 다양한 컨설팅을 통해 기업의 수출역량을 진단해볼 수 있다.

이 사업은 지난해에 이어 두 번째로 진행되는 사업으로, 전년도 참여기업 대상 만족도 조사 결과 평균 93.23점으로 매우 높은 만족도를 보였다. 참여기업의 63%가 컨설팅 재이용 의사를 밝힌 바 있을 정도로 기업호응도가 높았다.

참여를 희망하는 기업은 산단공 7개 지역본부로 신청하면 된다. 신청양식 및 기타 자세한 사항은 산단공 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

