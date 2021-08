중소기업계 "이재용 삼성 부회장 가석방 환영…경영복귀 조속히 해야"

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업계가 이재용 삼성전자 부회장을 가석방하기로 한 정부 결정에 대해 환영 입장을 내놨다.

중소기업중앙회는 10일 입장문을 통해 이같이 밝히며 "코로나19 확산 장기화로 국가경제가 그 어느 때보다 위기에 처해있는 이 때 이 부회장의 가석방은 침체된 경제를 회복하고자 하는 정부의 의지가 반영된 것"이라고 평했다.

이어 "코로나19로 인해 대·중소기업 간 양극화가 심화되고 있는 상황에서 삼성은 중소기업 지원과 상생협력에 모범을 보여왔다"며 "이 부회장의 가석방을 통해 이러한 삼성의 노력이 더욱 가속화되고 확산될 수 있길 바란다"고 했다.

중기중앙회는 "이 부회장이 취업제한규정으로 정상적인 경영활동이 어렵게 된다면 가석방의 의미는 퇴색될 수밖에 없다"면서 "코로나 위기를 극복하고 대·중소기업 상생과 일자리 창출 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해선 이 부회장의 조속한 경영복귀가 필요하다"고 밝혔다.

