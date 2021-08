美 캘리포니아 산불에 서울 3배면적 잿더미... 진화율 21%에 그쳐

[아시아경제 이현우 기자] 미국 캘리포니아주 산불로 지금까지 서울의 3배면적에 해당하는 막대한 산림이 소실된 것으로 알려졌다. 아직 진화율이 21% 정도에 그쳐 피해면적은 앞으로도 확대될 것으로 우려되고 있다.

8일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 캘리포니아주 소방당국은 주 북동부에서 발생한 딕시 산불로 인해 이날까지 48만9287에이커(약 1980㎢)의 면적이 소실됐으며 이는 역대 캘리포니아주 산불 중 두번째로 넓은 면적을 소실시켰다고 전했다. 캘리포니아주에서 이보다 큰 규모의 산불은 지난해 8월 100만에이커 이상을 불태운 산불 뿐인 것으로 알려졌다.

이번 산불로 소실된 면적은 서울 면적(605㎢)의 3배가 넘는다. 지난달 14일 시작된 이번 산불은 주민 40%에 대피령이 내려진 플루머스카운티 등 4개 카운티에 피해를 줬고 건물 100여채를 파괴한 것으로 집계됐다. 현재까지 진화율도 21%에 그친 상태라 앞으로 피해면적은 더욱 확대될 전망이다.

미 소방당국은 미 전역 15개주에서 현재 발생한 대형산불이 107개에 달하며, 227만2800에이커가 불탔다고 밝혔다. 미 전국 합동화재센터(NIFC)의 집계에서 올들어 이날까지 미국서 발생한 전체 산불건수는 3만9267건이며, 354만703에이커가 불에 탔다. 아직 이번 산불의 정확한 원인은 찾지 못한 가운데 기후변화로 인한 기록적인 폭염과 가뭄이 대형산불을 부른 것으로 평가된다고 CNN은 전했다.

