이재용 사면, 정치권도 예의주시

여야 지도부, 9일 공식 발언은 없어

정의당 "이 부회장 석방 불허해야"

[아시아경제 오주연 기자, 이현주 기자] 정치권도 이재용 삼성전자 부회장의 가석방 여부에 촉각을 곤두세우고 있다. 그동안 이 부회장의 가석방에 분명한 시각차를 나타냈던 여야는 9일 오후 2시에 비공개로 열리는 법무부 가석방 심사위원회에 앞서서는 말을 아끼는 분위기다. 정의당만 이날 기자회견을 열고 이 부회장의 가석방 심사를 강하게 비판했다.

여야 지도부는 이날 이 부회장의 가석방에 대해 별다른 입장을 내지 않고 신중한 모습을 보였다. 확정되지 않은 상황에서 언급하는 것 자체가 부담이 된다는 판단 때문으로 풀이된다. 더불어민주당 강성 친문 초선모임인 처럼회 소속 의원들도 다수가 부정적인 입장이지만 공식 입장은 내지 않고 있다.

이날 민주당 대선주자인 정세균 전 총리는 광주 MBC 라디오에서 "가석방이 법적 요건에 맞고, 가석방을 통해 삼성이 투자를 새로 하거나 국제 경쟁에서 이 부회장이 역할을 하면 더 유리할 수 있겠다고 보는 국민 다수가 가석방에 찬성하는 것 같다"고 말했다. 그는 그러면서 "국민의 뜻을 정부가 받아들인 것"이라고 말했다.

국민의힘도 가석방 심사 결과를 긴장감 속에 지켜 보고 있다. 국민의힘은 반도체 수급 불안정 등 경제 위기를 극복하는 차원에서 불가피한 결정이라는 입장이다. 국민의힘 대선주자들도 대부분 찬성 의견을 밝혔다. 내부적으로는 이번에 이 부회장의 가석방이 이루어지면 연말께 두 전직 대통령에 대한 사면 가능성도 조심스레 내다 보고 있다.

한편 정의당은 이날 과천정부종합청사에서 ‘이재용 가석방 불허 촉구 기자회견’을 열고 법무부를 압박했다. 강민진 청년정의당 대표는 1인 농성에 돌입하고 "가석방심사위원회는 이 부회장을 풀어주라는 정치적 외압에 굴복하지 말아야 한다"면서 "오늘부터 이 부회장의 가석방이 불허될 때까지 법무부 앞을 떠나지 않을 것"이라고 말했다.

