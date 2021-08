귀뚜라미보일러, 크기 줄이고 성능 높인 '거꾸로 ECO 콘덴싱 L10' 출시

에너지소비효율 92% 이상 고효율 실현하면서 부피는 최대 24% 줄여

[아시아경제 김종화 기자] (주)귀뚜라미는 고효율 친환경에 소형화까지 실현한 환경부 친환경 인증 콘덴싱보일러 '거꾸로 ECO 콘덴싱 L10'을 출시한다고 밝혔다.

거꾸로 ECO 콘덴싱 L10 가스보일러는 열효율을 높이기 위해 2개의 열교환기를 사용하는 기존 콘덴싱보일러와 달리 1차와 2차 열교환기를 하나로 합친 일체형 열교환기를 적용, 열효율 92% 이상을 실현하면서 제품의 부피는 기존 모델 대비 최대 24% 줄였다.

신형 열교환기는 최고급 스테인리스 소재를 사용했으며, 항공우주산업에서 활용되는 니켈 브레이징 공법으로 완성해 내구성과 온수 품질이 뛰어나다. 새로 개발한 '초저녹스(低 NOx)버너'를 장착해 미세먼지 저감 성능과 화력 제어 성능도 우수하다.

거꾸로 ECO 콘덴싱 L10 모델의 질소산화물(NOx) 배출농도는 환경부 인증 기준인 20ppm보다 훨씬 낮은 8~12ppm 수준이다. 불꽃 조절 능력도 기존 모델보다 2배 이상 우수해 대용량 온수 공급뿐만 아니라 소량의 온수를 사용할 때도 온도 편차 없이 일정한 온도의 온수를 지속해서 공급해 준다.

난방 품질도 우수하다. 집안의 모든 난방 배관에 균일하게 온수가 공급될 수 있도록 난방수 순환을 제어해 주는 '바이패스 난방 시스템'을 기본 사양으로 적용해 어떤 주택에서도 배관 구조와 관계없이 바닥 전체를 따뜻하게 만들어 준다.

귀뚜라미보일러만의 가스누출탐지기와 지진감지기로 구성된 2중 안전시스템도 갖춰 지진이나 보일러 내부 가스누출 등으로 인한 안전사고 걱정 없이 사용할 수 있다.

사물인터넷(IoT) 실내온도조절기를 옵션으로 추가하면 귀뚜라미에서 제공하는 다양한 IoT 서비스를 이용할 수 있다. 스마트 폰으로 보일러의 가동상태를 실시간으로 확인하거나 제어할 수 있으며, 인공지능 음성인식 스피커와 연동해 귀뚜라미보일러의 다양한 기능을 실행할 수도 있다.

귀뚜라미는 지난해 환경부 친환경보일러 보급사업에서 36%의 높은 점유율을 기록했고, 올해는 39% 수준의 점유율을 달성할 수 있을 것으로 보고 있다.

귀뚜라미 관계자는 "이번 신제품은 고성능화와 소형화를 모두 이뤄 소비자의 실내 공간 활용도와 설비업자들의 이동, 보관, 설치 편의성을 모두 높여주는 효과가 있어 큰 인기를 얻을 수 있을 것"이라고 기대했다.

