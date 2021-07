G마켓, '코닥어패럴' 브랜드 쇼케이스…500종 최대 25% 할인

[아시아경제 김유리 기자] G마켓은 다음 달 1일까지 라이프스타일 브랜드 '코닥어패럴'의 브랜드 쇼케이스를 진행한다고 29일 밝혔다.

최근 2030 캠핑족에게 큰 인기를 끌고 있는 '코닥어패럴'의 사계절 캠핑룩을 주제로 500여개 제품을 최대 25% 할인가에 선보인다. 할인쿠폰 3종과 사은품 제공, 10% 캐시백 적립 이벤트도 실시한다.

봄 대표 인기 상품으로 '뷰파인더 우븐 맨투맨'과 '메일러 미니로고 워싱 맨투맨'을 5% 할인가에, 여름 콘셉트의 '컬러라마 경량 바람막이 자켓'을 20%, '스트랩 숏팬츠'를 25% 할인가에 판매한다. 가을에 입기 좋은 '익스프레스 그래픽 롱슬리브'와 '메일러 맨투맨'을 20% 할인 판매한다. 겨울 의류인 '케이 플리스 자켓'과 '컬러플러스 숏 다운자켓'도 25% 할인가에 선보인다.

1000원 이상 구매 시 사용 가능한 3종의 할인쿠폰을 ID당 하루 5회 지급한다. 최대 20만원까지 할인되는 '앱전용 20% 할인쿠폰'과 '25% 할인쿠폰', 최대 10만원 할인 혜택의 '5% 신상 할인쿠폰'으로 구성됐다.

사은 이벤트로 10만원 이상 코닥어패럴 제품을 구입한 선착순 고객 200명에게 '코닥 양말'을 증정한다. 겨울 패딩류를 구입한 선착순 30명 고객에게는 '케이프 블랭킷'을 증정한다. G마켓 내 코닥어패럴 공식 스토어에서 제품을 구입한 모든 고객에게 구매 금액의 10%를 스마일캐시로 적립해준다.

보다 자세한 내용은 G마켓에서 '코닥 브랜드 쇼케이스' 배너를 클릭하면 확인할 수 있다.

이주철 G마켓 영업본부 부문장(전무)은 "2030을 중심으로 트렌디한 패션 브랜드로 떠오르고 있는 코닥어패럴을 G마켓 브랜드 쇼케이스에서 소개한다"며 "여름 시즌 상품은 물론이고 봄, 가을과 겨울 제품까지 합리적인 가격에 선보이는 만큼 좋은 반응이 기대된다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr