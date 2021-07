'김경문호' 두 번째 평가전 무승부…LG 마운드에 혼쭐

선발 김민우는 3이닝 1피안타 3탈삼진 무실점

김경문 "어려운 경기, 좋은 경험 돼"

'김경문호'가 LG와의 평가전에서 무승부를 기록했다. 2020 도쿄올림픽에 출전하는 야구대표팀은 24일 서울 고척스카이돔에서 열린 평가전에서 LG와 2-2로 비겼다. 9회말을 앞두고 1-2로 뒤졌으나 1사 만루에서 김혜성이 중견수 희생플라이로 2-2 동점을 만들었다. 다음 타자 박건우의 타구가 1루수 정면으로 향해 승부를 뒤집진 못했다.

대표팀은 전날 평가전에서 상무를 9-0으로 제압했다. LG는 상무처럼 호락호락하지 않았다. 특히 젊은 투수들이 기용된 마운드는 6회말까지 대표팀 타선을 1안타로 묶었다. 선발 손주영은 3이닝 동안 안타 한 개와 볼넷 한 개만 허용했다. 이상영과 이상규도 각각 2이닝과 1이닝을 무실점으로 막았다.

대표팀은 선발 김민우가 3이닝을 1피안타 3탈삼진 무실점으로 막았다. 그러나 바통을 넘겨받은 박세웅이 6회초 세 타자 연속 볼넷으로 무사 만루 위기에 몰렸다. LG는 채은성의 우전안타로 선취점을 뽑았다. 이 과정에서 대표팀은 유격수 오지환이 채은성과 부딪혀 얼굴에 타박상을 입었다. 봉합 치료를 위해 바로 병원으로 향했다.

대표팀은 7회말 2사에서 오재일이 김대성의 커브를 밀어쳐 솔로홈런을 기록했다. 그러나 9회말 무사 만루 찬스에서 한 점을 얻는 데 그쳐 연승에 실패했다.

김경문 감독은 경기 뒤 "상대 투수들이 좋은 공을 던졌다"라며 "어려운 경기를 한 게 좋은 경험이 됐다고 본다"라고 밝혔다. 오지환에 대해서는 "올림픽 출장에는 문제가 없다고 들었다"라고 말했다.

