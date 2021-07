'디스커버리 펀드 환매중단' 경찰 수사 본격화…하나은행 압수수색 이어 장하원 출국금지

상환 못한 잔액만 2562억원

[아시아경제 이관주 기자] 디스커버리자산운용(디스커버리) 사모펀드 환매 중단 사건을 수사 중인 경찰이 펀드 판매사인 하나은행을 압수수색한 데 이어 장하원(62) 디스커버리 대표를 출국금지하는 등 수사에 속도를 내고 있다.

23일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 전날 오전 하나은행 본점을 압수수색하고, 장 대표를 출국금지 조치했다.

하나은행은 2017~2019년 디스커버리 펀드 상품 판매사 중 한 곳이다. 디스커버리 펀드는 미국 현지 자산운용사의 법정관리 등 문제로 환매가 중단됐다.

현재까지 알려진 피해액만 수천억원대에 달하는데, 금융감독원에 따르면 올해 4월 말 기준 환매 중단으로 은행 등이 상환하지 못한 잔액은 2562억원가량으로 집계됐다.

경찰은 이번 압수수색을 통해 고객용 상품 설명서 등 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 또 장 대표에 대해서는 특정경제범죄가중처벌법상 사기와 자본시장법 위반 혐의 적용을 검토하고 있다.

장 대표는 청와대 정책실장을 지냈던 장하성 중국대사의 동생으로, 2005년부터 2008년까지 하나금융경영연구소 소장을 거쳐 2016년 디스커버리를 설립했다. 펀드 판매사에는 여러 시중은행들이 포함돼 있는 것으로 알려지면서 향후 경찰 수사가 확대할 가능성이 큰 상황이다.

경찰은 이번 사건에 대해 수개월간 내사를 벌여온 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 "현재는 환매중단 사태에 대해 수사하고 있다"면서 "은행의 부실 판매 여부나 어떤 혐의를 적용할지 등 모두 수사 대상"이라고 했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr