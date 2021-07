SSG닷컴서 '쓱찬스' 장보면 냉동새우 '반 값'…22일부터

22~23일 쓱배송·새벽배송 7만원 이상 식품 구매 시 냉동새우 50% ↓

국산, 수입 냉동새우 25종 품목 대상, 네오와 전국 이마트 PP센터 적용

복숭아와 삼겹살 등 '쓱찬스' 고객 반응 호조, 시즌 상품 추가 행사 검토

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴은 22일과 23일 쓱배송과 새벽배송으로 식품을 7만원 이상 구매하면 냉동새우를 최대 50% 할인된 가격에 구매할 수 있는 '쓱찬스' 행사를 진행한다고 22일 밝혔다.

SSG닷컴은 어느 요리에나 부담 없이 어울리면서도 외식하는 느낌을 줄 수 있는 식재료라는 점에서 이번 행사 품목으로 새우를 선정했다.

이번 행사는 국산, 수입 냉동새우 등 총 25개 품목이 대상이다. '살아있을 때 급랭한 국산새우'(500g)를 비롯해 '태국산 쉬림프링'(453g), '아르헨티나산 까기 쉬운 자연산 붉은 새우'(300g) 등이 모두 반값에 판매된다. 온라인 전용 물류센터 네오는 물론, 전국 이마트 PP센터에서도 동시에 적용된다. 더 많은 고객에게 혜택을 주고자 아이디(ID)당 상품별로 3팩까지만 구매 가능하도록 했다.

SSG닷컴은 소비자 반응을 살피기 위해 지난달부터 파일럿 형태로 진행된 '쓱찬스' 행사로 온라인 장보기 주문 증가는 물론, 고객 재방문을 유도하는 일종의 록인(Lock-in) 효과를 얻은 것으로 자체 분석했다.

SSG닷컴이 지난 6월17일부터 18일까지 이틀 동안 네오 권역 고객을 대상으로 7만원 이상 쓱배송과 새벽배송을 이용한 고객에게 수박을 반값에 판매하는 '쓱찬스'를 시범적으로 실시한 결과 행사 전주인 11일과 12일에 비해 수박 매출은 25%, 주문 건수는 60% 증가한 것으로 집계했다.

SSG닷컴은 이후에 실시한 '쓱찬스' 행사에서도 동일한 결과를 얻었다. 7월8일부터 9일까지 진행한 복숭아 반값 판매 때는 전주와 비교해 매출 106%, 주문건수는 80% 증가했다. 마찬가지로 7월15일부터 16일까지 판매된 삼겹살 '쓱찬스'에서는 매출과 주문건수가 각각 313%, 715% 늘어난 것으로 나타났다.

이호종 SSG닷컴 신선식품팀장은 "합리적인 가격에 질 좋은 상품을 구매하려는 고객의 수요를 정확히 꿰뚫어 마케팅 효과를 톡톡히 봤다"며 "지금까지 진행한 행사를 면밀히 분석해 고객 선호도가 높은 시즌 상품 중심으로 추가 행사를 기획할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr