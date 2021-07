文대통령 "청해부대 대응, 안이했다는 지적 면하기 어려워"

코로나19 집단감염 청해부대 사태 비판 수용…"다른 해외파병 군부대 다시 한번 살펴야"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 20일 코로나19 집단감염이 발생한 청해부대 문제와 관련해 "우리 군이 나름대로 대응했지만 국민의 눈에는 부족하고 안이하게 대처했다는 지적을 면하기 어렵다"고 밝혔다.

문 대통령은 이날 오전 청와대에서 국무회의를 주재하고 "비판을 겸허하게 받아들이면서 치료 등 조치에 만전을 기하고 다른 해외파병 군부대까지 다시 한번 살펴주기 바란다"며 이렇게 말했다.

청해부대 34진 문무대왕함 장병 전원은 이날 오후 공군 다목적 공중급유수송기(KC-330)를 통해 경기 성남시 서울공항에 도착한다. 승조원 301명 가운데 247명(82.1%)이 확진 판정을 받았으며 추가 확진자가 나올 가능성도 있다.

문 대통령은 "부대원들이 충실한 치료를 받고 조속히 회복할 수 있도록 최선을 다해 주기 바란다"며 "다른 해외파병 군부대까지 살펴주기 바라며, 우리 공관 주재원 등 백신 접종 사각지대에 놓인 국민의 안전대책도 함께 강구해 주기 바란다"고 지시했다.

김부겸 국무총리는 이날 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의에서 "국가를 위해 헌신하는 우리 장병들의 건강을 세심히 챙기지 못해 송구스럽다"고 말했다. 서욱 국방부 장관도 이날 초기 대응 미숙 등 문제와 관련해 공식 사과 입장을 내놓았다.

한편 이번 집단감염 사태에 대해 야당에서는 국방부 장관과 합동참모본부 의장 경질과 함께 문 대통령의 대국민 사과를 요구했다. 김기현 국민의힘 원내대표는 이날 원내대책회의에서 "총체적 방역 실패에 대해 대통령이 정중히 대국민 사과를 해야 한다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr