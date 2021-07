'추자현♥'우효광 측, 불륜 영상 논란 해명

[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 추자현의 남편인 중국 배우 우효광이 불륜 의혹에 휩싸였다. 이에 대해 소속사 측은 "지인들과의 모임 후 귀가 과정에서 있었던 해프닝"이라고 부인했다.

15일(현지시간) 중국 매체 '소후연예'는 우효광이 최근 밤늦게까지 술집에서 놀다가 한 여성과 함께 차에 올라타 떠났다고 전했다. 이와 함께 매체는 우효광의 모습이 담긴 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 우효광은 일행과 함께 차에 올라탔다. 우효광은 이 과정에서 한 여성을 불렀다. 우효광은 자신이 먼저 차에 올라탄 후, 이 여성을 자신의 무릎에 앉혔다. 여성 또한 우효광의 무릎 위에서 휴대전화를 보며 미소를 지었다.

해당 영상이 공개된 후 중국 누리꾼들 사이에서는 불륜 의혹이 제기됐다. 중국 누리꾼들은 "앞에서는 다정한 남편인 척하더니 어떻게 된 일이냐", "서로 사랑하는 부부라고 생각했는데", "너무 충격이다" 등 다양한 반응을 보였다.

논란이 커지자 우효광과 추자현의 소속사인 BH엔터테인먼트 측은 "지난 5월 지인들과의 모임 후 귀가 과정에서 있었던 해프닝"이라며 "영상에 등장하는 분들은 가족끼리도 왕래하는 감독님과 친한 동네 지인분들"이라고 해명했다.

이어 "아무리 친한 지인이어도 오해를 살 만한 행동을 한 것에 대해서는 주의를 기울이도록 하겠다"고 했다.

한편 추자현과 우효광은 2012년 중국 드라마 '마랄여우적행복시광'에 함께 출연하며 인연을 맺은 뒤, 2015년 공개 연애를 시작했다. 이후 2017년 결혼하고 이듬해인 2018년 득남했다.

특히 두 사람은 SBS 예능프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연하며 한중 양국에서 큰 사랑을 받기도 했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr