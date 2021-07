[아시아경제 김형민 기자] 한국체육대학교 최고경영자과정(WPTM) 제38기 원우회(회장 최재순)는 지난 6일 한체대 총장실에서 제32회 도쿄올림픽에 나가는 학교 선수단에게 격려금을 전달했다.

최재순 원우회 회장은 “국위 선양의 주역이며 한체대의 자랑인 올림픽 출전선수들에게 원우들의 뜻을 모아 응원하게 되어 기쁘다”고 했다. 안용규 한체대 총장도 “최고경영자과정 원우들의 지원은 많은 격려와 용기를 준다”고 화답했다.

한체대는 오는 23일 개막하는 제32회 도쿄올림픽에 장준(태권도, 3학년), 임애지(복싱, 4학년), 임성재(골프, 2학년) 등을 파견한다.

