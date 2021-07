지엔티파마, IPO 절차 본격화…"연말 상장 목표"

상장 주관사에 신한금융투자 선정

[아시아경제 김지희 기자] 지엔티파마가 연말 상장을 목표로 본격적인 기업공개(IPO) 절차를 추진한다고 6일 밝혔다. 상장 주관사에는 신한금융투자를 선정했다.

지엔티파마는 뇌신경과학, 약리학, 안과학 및 세포생물학 분야 교수 8명이 1998년 설립한 벤처회사다. 전세계 사망과 장애의 주 원인인 뇌졸중 및 치매 질환을 치료할 수 있는 뇌세포보호 신약의 개발에 주력해 왔다. 연구진은 뇌졸중, 치매 질환은 다중 경로를 통해 진행한다는 이론에 따라 배양세포와 동물모델에서 안전성과 약효가 탁월한 다중표적 뇌졸중신약 ‘넬로넴다즈’와 치매신약 ‘크리스데살라진’을 발굴했다.

넬로넴다즈는 뇌졸중, 심정지 환자에서 뇌세포 사멸을 유발하는 NMDA 수용체와 활성산소를 동시에 제어하는 뇌세포 보호 약물이다. 크리스데살라진은 알츠하이머 치매 및 퇴행성 뇌질환의 주 원인인 활성산소와 마이크로솜 프로스타글란딘 E2 합성효소-1(mPGES-1)에 의한 염증반응을 동시에 제거하는 다중표적 약물이다.

넬로넴다즈는 미국과 중국에서 진행한 임상 1상 시험에서 안전성을 입증했다. 또 중국과 국내에서 진행한 뇌졸중 임상 2상 시험을 통해 재관류 치료를 받는 447명의 환자에서 위약대비 넬로넴다즈의 장애개선 효과가 확인됐다. 이에 중국에서 8시간 이내에 혈전용해제 투여를 받는 뇌졸중 환자를 대상으로 한 임상 3상 시험이 활발하게 진행되고 있다. 국내에서는 12시간이내에 혈전제거수술을 받는 중증 허혈성 뇌졸중 환자에 대한 임상계획서를 식품의약품안전처에 신청한 상태다. 넬로넴다즈의 글로벌시장 진출을 위한 신규 특허를 미국과 국제특허(PCT)에 출원도 했다.

크리스데살라진을 성분으로 한 제다큐어는 반려견 인지기능장애증후군 신약이다. 지난 2월 농림축산검역본부로부터 승인 받은 국내 최초의 합성신약 동물의약품이다. 지엔티파마는 제다큐어의 글로벌 시장진출을 위해 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요 국가에 특허를 출원 중이다.

크리스데살라진의 사람 임상시험도 본격적으로 진행되고 있다. 정상인 32명을 대상으로 한 임상 1상 전기 시험을 마쳤으며, 정상인과 노인에서 임상 1상 후기 시험을 내년 상반기 완료할 계획이다. 이후 알츠하이머 치매와 루게릭병의 임상 2상 시험을 본격적으로 추진할 에정이다.

지엔티파마는 대규모 GMP 생산시설도 추진하고 있다. 상용화된 신약 ‘제다큐어 츄어블정’에 대한 수요가 증가하고 있고, 주요 파이프라인의 최종 임상시험이 3~4년 내 완료될 것으로 예상되기 때문이다.

지엔티파마는 기업공개를 통해 조달하는 자금으로 부지를 매입하고 생산시설 구축을 완료한다는 방침이다.

곽병주 지엔티파마 대표는 “당사의 다중표적 신약이 뇌졸중 임상시험에서 약효가 확인되고 반려견 인지장애 신약으로 출시되는 등 23년의 연구가 차곡차곡 결실을 맺어가고 있다”면서 “당사의 경쟁성과 사업성을 면밀히 검토해온 신한투자금융과 함께 IPO를 성공적으로 완료해 국내 최초 블록버스터 신약을 전세계에 출시할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

