민주노총 8000명 도심 기습시위…일부 충돌도(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 3일 경찰의 집결 차단 시도에도 불구, 2시간 동안 서울 도심 한복판에서 기습 시위를 강행했다.

민주노총은 이날 오후 1시께 조합원들에게 "여의대로 진입이 월할치 않아 장소를 긴급히 변경한다"고 공지해 오후 2시 종로로 집결시켰다.

1호선 종로3가역 1∼2번 출구 근처 인도에 인파가 몰리자 민주노총 조합원들은 도로로 내려오기 시작했다. 경찰 차벽과 펜스가 전혀 설치돼 있지 않은 상태에서 버스와 인파가 뒤엉키면서 아수라장이 되기도 했다.

민주노총 자체 추산 8000명 조합원들은 굵은 빗방울이 떨어지는 상황에서도 ‘비정규직 철폐하라’, ‘구조조정 중단하라’, ‘최저임금 인상하라’ 등의 구호를 외치고 ‘임을 위한 행진곡’ 등을 불렀다.

대부분 마스크를 썼지만 거리두기는 충분히 지켜지지 않고 있는 모습이었다.

민주노총은 오후 2시 40분께 종로2가 사거리부터 종로3가 사거리까지 차로 4∼6개를 점유하고 앉아 전종덕 사무총장의 진행 아래 전국노동자대회를 진행했다.

양경수 민주노총 위원장은 "노동자들의 생존과 안전 고용을 지키려 이 자리에 모였다"며 "더 이상의 불평등과 양극화를 용납하지 않고 노동자의 힘과 분노로 이 세상을 바로잡자"고 말했다.

경찰은 집회 및 시위에 관한 법률과 감염병예방법 등 관련 법에 따라 3차례 집회 해산 명령을 내렸지만, 민주노총은 약 30분 동안 대회를 이어갔다.

이들은 3시 15분께 집회를 마무리하고 종로5가 방향으로 행진했다.

조합원들은 오후 3시 44분께 파업가 제창으로 집회를 마무리했다. 일부는 현장에 남아 구호를 외치다가 대부분 해산했다.

시위와 집회 과정에서 경찰과 일부 충돌이 발생했다.

당초 경찰은 연행자가 없다고 발표했지만, 이후 경찰관을 폭행한 혐의(공무집행방해)로 1명을 체포해 혜화경찰서에서 조사하고 있다고 정정했다.

