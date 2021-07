한국거래소, 6일 엠씨넥스 보통주 유가증권시장 이전 상장

[아시아경제 조성필 기자] 한국거래소는 엠씨넥스 엠씨넥스 097520 | 코스닥 증권정보 현재가 46,800 전일대비 300 등락률 -0.64% 거래량 98,497 전일가 47,100 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 엠씨넥스 1분기 영업이익 45억원… 전년比 77.3%↓[클릭 e종목]“엠씨넥스, 올해 전장 부문 사업 확대”엠씨넥스, 지난해 영업이익 593억원…전년比 47%↓ close 의 보통주를 오는 6일 유가증권시장에 상장한다고 2일 밝혔다.

2004년 설립된 엠씨넥스는 카메라 모듈 관련 영상 및 음향기기를 제조하는 회사다. 2012년 코스닥시장에 입성했으며, 이번에 유가증권시장으로 이전 상장한다. 보통주 1786만3482주를 상장한다. 작년 별도 기준 매출액은 1조1650억원, 영업이익은 681억원이다.

시초가는 상장일 오전 8시 30분부터 9시까지 공모가의 90~200% 사이에서 호가를 접수해 매수호가와 매도호가가 합치되는 가격에서 결정된다.

