써브웨이, ‘파인애플 쿠키’ 여름 한정 판매

[아시아경제 문혜원 기자] 써브웨이는 부드럽고 쫀득한 식감과 달콤·상큼한 파인애플 맛의 조화가 돋보이는 ‘파인애플 쿠키’를 여름 시즌 한정 상품으로 출시했다고 2일 밝혔다.

파인애플 쿠키는 써브웨이 한정판 쿠키 시리즈의 4번째 메뉴다. 써브웨이는 지난해부터 스모어스 쿠키, 민트초코 쿠키, 엠앤엠즈(M&M's) 초코칩 쿠키 등 이색 쿠키를 한정판 시리즈로 선보이고 있다.

파인애플 쿠키는 부드러운 식감과 달콤·상큼한 파인애플 맛의 조화가 대만의 인기 간식 ‘펑리수(파인애플 케이크)’를 연상시킨다. 한 입 베어 물면 파인애플 특유의 달콤하면서도 상큼한 맛이 입안 가득 퍼진다.

쿠키 단독 주문도 가능하며, 샌드위치 세트 주문 시 사이드 메뉴로도 선택할 수 있다. 개당 가격은 1000원이고, 3개, 6개, 12개 단위로 구매하면 할인 혜택이 적용된다. 쿠키 3개는 2700원, 쿠키 6개(쿠키팩)는 4900원, 쿠키 12개(쿠키박스)는 9600원이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr