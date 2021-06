[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 시행 중인 배달 애플리케이션을 통한 외식 할인 지원 행사가 다음 달 4일 끝난다.

28일 농림축산식품부에 따르면 지난달 24일부터 지난 20일까지의 행사 참여 실적은 805만건이다. 4회 결제 실적으로 채워 카드사에서 환급된 금액은 169억원이다.

농식품부는 외식 할인 지원 행사 예산 660억원 중 260억원을 비대면으로 배정해 추진했다. 다음 달 2일까지 행사에 참여할 수 있고, 같은 달 4일 전까지 결제한 실적이 인정된다.

농식품부는 코로나19 방역 상황이 나아지면 남은 예산을 활용해 방문 외식 지원을 확대하고 지역화폐도 일부 추가해 행사를 재개할 예정이다.

행사를 다시 시작할 경우 기존에 참여한 응모와 잔여 실적은 그대로 인정한다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr