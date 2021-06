동작구, 2021. 평생학습도시 우수 프로그램 운영기관 모집

실천하는 민주시민학교 등 총 3개 분야, 8개 프로그램 운영기관 공개모집...7월7일까지 접수... 평생교육기관, 비영리 법인·단체, 협동조합 등 평생교육 프로그램 운영 가능한 기관 및 단체 지원 가능

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 구민 누구나 언제 어디서든 학습할 수 있는 여건을 보장하기 위한 ‘2021. 평생학습도시 우수프로그램’의 운영기관을 7월7일까지 공개모집한다.

이 사업은 동작구가 2021년 교육부의 “지역 평생교육 활성화 지원 사업”에 선정돼 확보한 예산으로 추진하는 것이다.

운영자는 ▲실천하는 민주시민학교(1개 프로그램) ▲학습-일-여가 징검다리 내일JOB(4개 프로그램) ▲퇴근길 학습비타민(3개 프로그램) 등 총 3개 분야, 8개 프로그램에 걸쳐 모집할 예정이다.

구는 7월중 심사를 거쳐 선정된 평생교육 프로그램에 대해 8월부터 11월까지 4개월간 프로그램별 운영경비(강사료, 강의에 사용되는 교재비 및 재료비)로 약 450만원씩 지원할 계획이다.

응모 자격은 ▲평생교육법에 근거한 동작구내 평생교육기관 ▲동작구에 주소를 둔 평생교육 관련 비영리 법인·단체 ▲협동조합기본법에 따른 동작구내 협동조합 ▲사회적 기업 육성법에 따른 동작구내 사회적 기업 등 평생교육 프로그램 운영이 가능한 기관 및 단체다.

평생교육 프로그램 운영을 희망하는 기관(단체)은 공모사업 신청서 및 계획서 등을 작성해 구비서류를 갖춰 구청 교육정책과를 방문하거나 우편 및 이메일로 접수할 수 있다.

제출서류 등 자세한 사항은 동작구청 홈페이지(고시·공고 메뉴) 참조 및 동작구 교육정책과로 문의하면 된다.

한편, 이번 교육은 코로나19 확산 상황에 따라 온·오프라인으로 병행 운영, 오프라인 강의는 해당 기관 등에서 진행할 예정이다.

정종록 교육정책과장은 “이번 평생학습도시 우수 프로그램 운영으로 구민들에게 맞춤형 평생교육 프로그램을 제공하면서 교양함양 및 실용적인 교육이 함께 병행될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

