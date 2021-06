취임 1주년 김옥찬 홈앤쇼핑 대표 "中企 동반성장 초심 잃지 말자"

중소기업 상생, 윤리경영, 공정거래 체계 구축 등으로 사업 재승인 심사 통과

新성장 동력 확보로 미래 10년 준비

[아시아경제 김철현 기자] "급변하는 영업환경과 과도한 경쟁에 처해있는 상황을 타개하기 위해 직원 모두 열정과 노력을 발휘해 앞으로 10년을 준비하자." 김옥찬 홈앤쇼핑 대표가 23일 취임 1주년을 맞아 임직원들에게 향후 나아가야할 방향에 대한 메시지를 전달했다.

이날 김 대표는 전사 게시판을 통해 "쉽지 않은 환경 속에서도 중소기업 편성비율 80% 유지, 업계 최저수준의 수수료, 판로지원 확대 등 중소 협력사와의 상생이라는 설립취지를 성공적으로 실현해왔다"며 임직원을 격려했다.

김 대표는 지난해 취임한 이후 줄곧 중소기업 육성을 통한 국가경제 발전이라는 홈앤쇼핑의 설립취지를 잊지 않을 것을 강조한 바 있다. 그 결과, 홈앤쇼핑의 대표적 중소기업 판로지원 사업인 '일사천리' 방송 누적 상품주문액은 1000억원을 넘어서는 성과를 냈다.

또한 김 대표는 준법·윤리경영을 최우선 과제로 꼽으며 ▲공정거래 자율준수 프로그램(Compliance Program) 도입 ▲윤리헌장 제정 ▲신문고제도 정비 등 세세한 항목까지 직접 챙겨왔다. 이 같은 노력의 결실으로 홈앤쇼핑은 재승인 심사를 통과해 과학기술정보통신부로부터 5년 승인장을 교부 받았다.

홈앤쇼핑은 올해 새로운 성장 동력을 발굴하고 사업 다각화를 추진해 향후 더 큰 도약을 위한 원년으로 삼아 중소기업 상생을 지속 실현하겠다는 계획이다. 김 대표는 "이번 재승인 심사 통과를 기점으로 중소기업과의 동반성장을 위한 초심을 잃지 말고 다시 시작하는 마음으로 재도약 10년을 준비하겠다"며 "홈앤쇼핑의 새로운 출발점에서 솔선수범하겠다"고 말했다.

