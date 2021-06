[다시 뛰는 산업심장/좌담회]韓제조업 현주소와 나아갈 길

[창간 기획, 紙上 좌담회]K-제조업, 미래를 묻다

규제 풀고 필수 인프라 투자 절실

법인세율, 경쟁국보다 낮게 유지해야

대기업 R&D 투자세액공제 확대 시급

기업규제3법·중대재해법 등 재개정 논의해야, 노동시장 유연안정성 재검토 필요

[아시아경제 김혜원 기자, 최대열 기자, 우수연 기자] '코로나19를 회복했느냐'는 질문에 선뜻 그렇다고 답하긴 어렵다. 다만 팬데믹(세계적 대유행)으로 인한 전 사회적 침체에서 벗어나는 조짐은 뚜렷하다. 이 과정에서 우리 경제의 성장엔진으로 꼽히는 제조업이 큰 역할을 해왔고 앞으로도 할 것이란 전망에는 대다수가 수긍하고 있다. 서광이 비친다고 안심하긴 이르다. 제조업을 고리로 한 미·중 간 무역분쟁은 언제든 우리 경제에 위협요인이 될 수 있고, 코로나19가 촉발한 산업 전반의 구조적 변화는 제때 대처하지 못하면 언제든 뒤처진다는 걸 보여준다. 전문가에게 우리 제조업의 현 주소와 앞으로 나아갈 길을 들어봤다.

▲이은정 아시아경제 산업부장(사회자)= 지난해 유엔산업개발기구(UNIDO)가 발표한 세계 제조업 경쟁력 지수에서 한국은 독일과 중국에 이어 3위를 차지했다. 우리 제조업의 미래 성장동력은 무엇일까.

△고준형 포스코경영연구원장= 일본 순위(5위)가 떨어지는 추세에 주목해야 한다. 일본에 대한 ‘추격자’ 전략으로 가성비 좋은 제품을 만들어 파는 게 과거 제조업 성장의 원천이었다면 코로나19 이후 미래 제조업의 경쟁력에서 친환경과 탈탄소, 디지털화는 선택이 아닌 필수다.

△박천일 한국무역협회 국제무역통상연구원장= 파괴적인 혁신 기술과 첨단 설비에 대한 선제적 투자를 통해 경쟁자의 진입을 차단하고 비교 우위를 확보하거나 대체가 어려운 플랫폼을 구축해 시장을 선점하느냐 여부가 포스트 코로나 시대 성장동력을 판단하는 기준이 될 것이다. 반도체, 차세대 모빌리티, 바이오헬스, 배터리, 수소산업 등이 세계 산업의 지형을 바꿀 것으로 본다.

▲사회자= 우리 제조업이 직면한 문제점도 많다.

△김용진 서강대 경영학부 교수= 핵심 소재·부품·장비(소부장) 영역의 경쟁력이 취약하고 스스로 혁신적 제품이나 서비스를 만들어 개념화하는 역량이 부족하다. 디지털 변혁의 물결에 올라타기 위해서는 대대적인 산업 구조 혁신을 통해 원가 경쟁력도 높여야 한다.

▲사회자= 자체적으로 안고 있는 문제도 있지만 규제라든지 외부 환경에 가로막힌 부분도 있는데.

△고준형= 맞다. 산업에 대한 규제 완화와 인프라 투자가 시급하다. 친환경과 디지털이라는 거대한 전환기에 대응해 우리의 법과 제도, 필수 인프라 투자가 잘 이뤄지는지 되돌아봐야 한다. 예를 들어 수소 공급 배관망을 깔거나 수소충전소를 설치하려면 개발제한구역법, 도로법, 공원녹지법, 국토계획법 등 23개의 인허가 규제를 통과해야 한다.

△김낙회 전 관세청장= 기업의 경쟁력 확보와 경제 성장을 지속하기 위해서는 끊임없는 투자가 필요하다. 투자의 주체인 기업이 의사결정을 할 때 중요하게 고려하는 요소 중 하나가 법인세 부담, 즉 법인세율이다. 법인세율은 가급적 변화 없이 안정적으로, 경쟁 상대국에 비해 낮은 수준을 유지할 필요가 있다.

▲사회자= 규제와 세제 현안에 대해 조금 더 이야기를 해보자.

△김낙회= 우리나라 기업 환경은 경쟁국 대비 그다지 좋은 편이 아니다. 조세 분야에서라도 경쟁 우위성을 확보할 수 있도록 상대적으로 낮은 세율을 유지하는 것이 바람직하다. 올해 주요국의 법인세율(지방세 포함)을 보면 영국(19.0%), 미국(25.8%), 캐나다(26.5%), 한국(27.5%), 이탈리아(27.8%), 일본(29.7%), 독일(29.9%), 프랑스(32.0%)로 이들 국가와 비교할 때에는 중간 수준인 반면, 대만(20%), 싱가포르(17%) 등에 비하면 상대적으로 높다.

△정만기 한국산업연합포럼 회장= 국내에만 존재하는 갈라파고스 규제를 찾아 글로벌 스탠더드에 맞추는 것이 중요하다. 중소기업 적합업종 규제, 여객운수사업법상 공유차량 규제 등 이해집단에 의한 진입규제를 합리화해야 한다. 덧붙이자면 반도체, 제약, 미래자동차, 로봇, 인공지능(AI) 등 첨단 분야를 중심으로 연구개발(R&D)에 대한 세액공제 확대도 시급하다. 예를 들어 지난해 현대차그룹의 경우 13개 글로벌 자동차 대기업 중 매출액 규모는 4위권이나 R&D 비용은 10위권 수준이다. 과다한 인건비 지출 등 다른 요인도 있겠으나, 우리 정부의 대기업 R&D 투자에 대한 세제 지원이 대폭 줄어든 것과 무관하지 않다.

△김용진= 생각이 조금 다르다. 대기업이 환경이나 사회적 규제를 수용하고 대응하지 못한다면 민간 차원에서도 비즈니스가 불가능하다. 다만 중소기업의 경우 자원이나 역량의 한계로 각종 규제에 대응하기 힘든 만큼 환경 유해물질 추적 시스템 구축 등 정부의 지원이 조금 더 적극적으로 이뤄져야 한다.

▲사회자= 지난해부터 수많은 기업 규제 관련 법안이 국회 문턱을 쉽게 넘으면서 입법부를 향한 불만도 쏟아졌다. 재개정 필요성도 제기하는데.

△고준형= 일명 ‘기업 규제 3법’과 중대재해기업처벌법 등은 글로벌 스탠더드에 부합하는 방향으로 재개정에 대한 생산적 토론이 필요하다. 기업 규제가 공정한 경쟁의 룰 확립과 경영 투명성 제고라는 순기능도 존재하나 문제를 정확히 진단하고 입법 취지를 살리면서 기업에 미칠 부작용을 최소화하는 방향으로 세심하게 규제를 설계해야 한다.

△정만기= 인명사고 발생 시 경영층에 대해 형사책임을 물은 중대재해기업처벌법, 감사위원 분리 선임 및 대주주 개인별로 의결권을 3%로 제한한 상법, 공유차량이나 플랫폼 사업자 규제를 담은 여객운수사업법 등은 문제라고 본다.

▲사회자= 코로나19 충격에서 빠르게 벗어나는 느낌이다. 코로나19 전과 비교해 제조업의 회복 탄력(resilience) 정도를 1~10으로 판단한다면.

△정만기= 제조업은 우리 경제 회복에 결정적 역할을 했고 현재 ‘9’ 정도는 회복됐다는 생각이다.

△김용진= 반도체, 자동차, 가전, 화학 등은 코로나19 이전과 같거나 넘어서는 상황에 이르렀다. 제조업의 회복력을 수치화하면 ‘8’에 이른 것 같다.

▲사회자= 격화하고 있는 미·중 간 패권 다툼은 글로벌 공급망 재편과 맞물려 또다른 변수가 될 것 같다.

△고준형= 글로벌 공급망 재편 방향을 간략하게 정리하면 ‘3S(Safe·Short·Smart)’로 표현할 수 있다. 글로벌 공급망은 안정성에 초점을 두고 특정 국가 및 기업에 대한 집중도를 완화(Safe)하는 한편, 시장 접근성 및 고숙련 인력 수급 등을 감안, 소비시장을 중심으로 보다 간소화(Short)되고 공급망 관리 등에서의 디지털 기술 적용으로 보다 효율적이고 유연하게(Smart) 변화할 것으로 예상된다.

△김용진= 현재 우리가 가진 생산 기술을 고도화하고 생산·서비스 기지로서 역량을 강화해야 중립적 위치를 가질 수 있다. 특히 동남아시아, 중앙아시아, 중동 국가와 강한 협력 관계를 구축해 제3지대를 만드는 것도 중요한 이슈다.

▲사회자= 끝으로 4차 산업혁명 시대와 제조업의 일자리, 노동 유연성에 대한 이야기를 하지 않을 수 없다.

△정만기= 2차 산업혁명 초기 마르크스와 엥겔스는 인간노동을 기계가 대체하면서 실업자가 대량 발생하고 프롤레타리아 계층을 만들 것으로 전망했으나 실제로는 새로운 산업군과 일자리가 생기면서 서방 세계가 강력한 성장을 시현한 바 있다. 마찬가지로 AI에 토대를 둔 데이터 기반 경제에서 제조업을 포함해 일자리가 얼마나 사라질 것인지, 역으로 AI와 로봇 덕분에 새로운 산업군과 일자리는 얼마나 생길지 현재로선 예단하기 어렵다. 다만 일자리의 질적 수준 변화는 불가피할 것이다.

△고준형= 네덜란드의 신노선 협약(1993년), 유연안정성 협약(1995년) 등 사회적 협약이 좋은 예가 될 수 있을 것이다. 한때 큰 화두였던 ‘유연안정성’ 개념을 재검토하는 것도 의미가 있다. 기업 입장에서는 유연하게 노동력을 배치할 수 있고, 근로자 입장에서는 생애고용·생애소득이 안정되도록 실업급여, 직업훈련 등 고용 안전망을 더욱 확충하는 것이다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr우수연 기자 yesim@asiae.co.kr