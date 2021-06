인천 연수구, '유네스코 학습도시 국제회의' 14일부터 사전참가 접수

10월 27~30일 송도컨벤시아서 개최

'글로벌 건강 교육과 위기대응' 주제

에듀박람회, K-Pop콘서트, 불꽃놀이 등 연계행사

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 연수구는 지구촌 평생학습 국제행사인 '2021 제5차 유네스코 학습도시 국제회의(ICLC)'의 참가자 사전 신청을 오는 14일부터 8월 31일까지 받는다.

ICLC는 세계 64개국, 229개의 회원 도시와 전문가 등이 참여해 평생교육 협력 방안을 모색하는 국제회의로 유네스코 평생학습원(UIL)이 지구촌 대륙을 돌며 2년마다 개최한다.

이번 회의는 '포스트 코로나 시대, 글로벌 건강 교육과 위기대응'이라는 주제로 10월 27∼30일 인천 송도컨벤시아에서 열린다.

지난해 11월 제5차 ICLC 개최지로 선정된 연수구는 대한민국 평생학습의 위상을 높이고 우수한 한국의 문화를 전 세계에 알리기 위해 주민들과 준비해 나가고 있다.

특히 개막식을 포함한 행사 전반에 대해 실시간 국내외 송출 뿐만 아니라 에듀박람회, K-Pop 콘서트, 불꽃놀이 등 다양한 연계행사를 통해 지구촌 최대의 평생학습 축제로 만들겠다는 각오다.

참가 사전 신청 희망자는 제5차 ICLC 공식 누리집(www.learningcities2021.org)을 통해 신청하면 된다.

일반참가자들은 국제컨퍼런스에는 참가할 수는 없으나 메타버스 기반 온라인 시스템을 통해 관람할 수 있고, 다른 연계 및 부대행사의 참관도 가능하다.

연수구 유네스코국제회의추진단은 코로나19 상황을 고려해 국내외 백신 접종 속도와 방역·안전을 최우선으로 국제행사를 추진중 이다.

특히 참가자가 집중될 것으로 예상되는 K-Pop 콘서트와 불꽃축제의 경우 각별히 안전사고와 방역의 허점이 생기지 않도록 만반의 준비를 할 방침이다.

고남석 연수구청장은 "정부가 코로나19에 대한 11월 집단면역 형성에 박차를 가하고 있는 만큼 코로나19 종식 시점에 치러지는 대한민국 1호 국제행사가 될 것"이라며 "대한민국의 위상을 드높이고 국제사회에서의 평생학습 리더도시로 발돋움 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr