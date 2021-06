"삼성, 빅스비 대신 3D 가상비서 'Sam' 선보인다"

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자가 '샘(Sam)'이라고 불리는 새로운 가상 비서(virtual assistant)를 선보일 전망이다. 기존 인공지능(AI) 음성비서인 '빅스비'를 대체할 것이라는 관측도 나오고 있다.

IT팁스터인 테크에이전트는 1일(현지시간) 자신의 트위터를 통해 "삼성이 Sam이라는 이름의 새로운 가상 비서를 공개할 것이다. 아름다워 보인다"고 여러 장의 이미지를 공개했다.

해당 이미지에는 '삼성 갤럭시'가 영문으로 표기된 검은색 상의에 청바지를 입은 단발머리의 3D 여성이 담겨 있다. Sam으로 추정되는 이 여성은 갤럭시 스마트폰을 자랑하듯 내보이거나 삼성전자 노트북을 들고 미소 짓고 있다.

IT전문매체 폰아레나는 "삼성전자가 공식적으로 빅스비를 대체할 것을 요청했는 지 여부는 명확하지 않다"면서도 "삼성전자가 빅스비를 Sam이라는 이름의 3D 비서로 대체할 것이라는 소문이 돌고 있다"고 보도했다.

Sam은 비주얼 프로덕션인 라이트팜이 제작했다. 라이트팜은 삼성 계열사인 제일기획과의 파트너십을 통해 이번 과정에 참여했다. 회사측은 "캐릭터의 머리, 옷 등에 사실적인 소재를 개발하는 데 힘썼고, 심미적으로 만족스럽게 나올 수 있었다"고 확인했다.

삼성전자는 2012년5월30일 처음으로 개인 음성비서인 S보이스를 출시했다. S보이스가 탑재된 첫 스마트폰은 갤럭시S3였다. S보이스의 마지막 버전은 2017년7월이다. 이보다 이른, 같은 해 4월21일 빅스비가 출시됐다.

외신들은 샘이 공식 출시될 경우 구글 어시스턴트의 대항마로 도전장을 내밀 것으로 내다봤다. 아마존 알렉사, 애플 시리 등도 경쟁상대다.

