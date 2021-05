영광군 ‘여성농업인육성 계획 수립’ 착수보고회 개최

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 최근 군청 대회의실에서 ‘2021~2025년 영광군 여성농업인육성 계획 수립’ 착수보고회를 개최했다고 31일 밝혔다.

이날 보고회는 ‘지속가능한 농업·농촌의 가치 창출’이라는 컨셉으로 군 뿐만아니라 전국적인 현상인 농촌지역 고령화·다문화화 등 농촌인력구조 개편에 따른 전문 (청년)여성농업인 육성과 삶의 질 향상을 위한 계획수립 방향성에 대해 논의했다.

특히 이번 계획은 농업생산 뿐만아니라 인구정책에서도 여성농업인의 중요성을 인식하고 체계적인 육성 계획을 확립하고자 전남 시군 중 최초로 군에서 수립하는 계획이다.

김준성 군수는 “여성농업인들의 이야기를 들을 수 있는 뜻깊은 자리였다”며 “이번 보고회를 통해 제시된 다양한 의견을 해당부서와 면밀히 검토해 현장에 접목 가능한 실용성 있는 시책을 발굴하고 군의 먼 미래를 내다볼 수 있는 계획을 수립하겠다”고 말했다.

