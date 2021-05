은성수, 韓 녹색금융 정책 공유…펀딩 갭 등 3가지 과제 제시

P4G 서울 녹색미래 정상회의 녹색금융 특별세션 개회사

[아시아경제 김진호 기자] 은성수 금융위원회 위원장은 29일 기후환경·금융 관련 국제기구와 기업 관계자 등을 대상으로 한국의 녹색금융 활성화 정책을 소개했다. 또 펀딩 갭과 데이터 격차 등 세 가지 환경을 해결해야 할 과제로 제시했다.

은 위원장은 이날 오후 8시 서울 동대문디자인플라자에서 열린 ''P4G(녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대) 서울 녹색미래 정상회의 녹색금융 특별 세션'에 참석해 이같이 밝혔다.

은 위원장은 먼저 "녹색금융 활성화를 위해 적극 노력하고 있다"며 한국의 녹색금융 정책을 소개했다. 그는 "정책금융기관의 녹색분야 자금지원 비중을 오는 2030년까지 현재의 2배 수준으로 확대할 것"이라며 "앞서 문재인 대통령은 해외 신규석탄발전에 대한 공적금융 지원 중단을 선언했다"고 말했다. 이어 "최근 금융위는 녹색금융협의체 가입을 신청하고 13개 금융유관기관과 함께 기후관련 재무정보공개 태스크 포스(TCFD) 지지를 선언했다"고 덧붙였다.

탄소중립을 위한 녹색금융 활성화를 위해서도 국제사회와 긴밀히 협력하겠다고 했다. 은 위원장은 "글레마렉 녹색기후기금(GCF), 글로벌녹색성장기구(GGGI) 등 한국에 위치한 국제금융기구들과 개도국 대상 녹색금융 지원에 적극 협력하겠다"고 말했다.

녹색금융의 활성화를 위해선 세 가지 격차를 해소해야 한다고 강조했다. 먼저 펀딩 갭에 대해 "탄소중립을 위해선 녹색분야로 대규모 자금이 투자돼야 하고 민간자금과 다자개발은행의 참여가 필요하다"며 "최근 녹색분야에서 민간재원과 공공재원의 혼합을 뜻하는 혼합금융이 주목받고 있는 점도 이러한 펀딩 갭의 우려에 기인했다고 생각한다"고 지적했다. 이를 위해 은 위원장은 이날 참석한 다자개발은행과 국내외 정책금융기관들 수장에게 의미있는 논의를 이어가달라고 당부했다.

데이터 격차의 중요성도 강조했다. 그는 "그린워싱을 방지하고 녹색자금이 효율적으로 배분되기 위해서는 개별 기업이 기후변화의 물리적 위협과 탄소중립 경제로의 전환에 어떻게 대비하고 있는지를 알 수 있어야 한다"고 했다. 그러면서 "국제결제은행(BIS), 스탠다드앤푸어스(S&P) 등이 투자자들이 원하는 수준의 공시 수준을 마련할 수 있는 방법을 찾을 수 있도록 통찰력을 보여줄 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

마지막으로 선진국과 개도국간 격차를 지적했다. 은 위원장은 코로나19 이후 경제회복 속도를 감안할 때 선진국과 개도국간 기후대응 격차가 날로 심화될 수 있다는 점을 우려했다.

한편 이날 행사에는 은 위원장, 한정애 환경부 장관, 이동걸 산업은행 회장, 김용진 국민연금공단 이사장 등이 참여했다. 또 유엔기후변화협약(UNFCCC), 세계경제포럼(WEF), 국제금융공사(IFC), 국제결제은행(BIS), 유럽투자은행(EIB), 기후변화 관련 재무정보 공개 협의체(TCFD), 녹색기후기금(GCF), 글로벌녹색성장연구소(GGGI) 등 기후환경·금융 관련 국제기구와 기업 관계자들도 함께했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr