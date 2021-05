유엔안보리 "이스라엘과 팔레스타인 휴전환영…완전한 준수 촉구"

[아시아경제 이현우 기자] 유엔 안전보장이사회(안보리)는 22일(현지시간) 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스의 휴전 합의를 환영하는 내용의 성명을 만장일치로 채택했다.

AP통신 등 외신에 따르면 이날 안보리는 성명을 통해 "안보리 이사국들은 5월21일부터 시작하는 휴전 발표를 환영한다"며 "휴전합의의 완전한 준수를 촉구한다"고 밝혔다. 교전 11일 동안 200명 이상의 민간인들이 희생된 이번 분쟁에서 안보리가 성명을 채택한 것은 이번이 처음이다. 미국이 그동안 사태 악화가 우려된다며 성명 채택에 반대해오면서 공개성명이 번번이 무산됐다.

이날 성명에서 안보리는 휴전협상 중재를 주도한 이집트와 유엔, 중동 콰르텟(Quartet: 유엔·유럽연합·미국·러시아로 구성된 중동평화 중재 4자협의체) 등의 역할을 인정하면서 "이번 폭력으로 목숨을 잃은 민간인들을 추모한다"고 밝혔다. 이어 "특히 가자지구를 비롯해 팔레스타인 민간인 거주 지역에 인도주의적 원조를 즉각 제공할 필요가 있다"며 국제사회에 유엔과 협력해 팔레스타인 재건을 도울 것을 호소했다.

안보리는 또 "이스라엘과 팔레스타인이라는 두 민주 국가가 안전하고 서로가 인정하는 국경을 맞대고 평화롭게 살아간다는 시각에 기초한 포괄적인 평화 달성의 중요성을 반복한다"며 항구적인 평화 해법 마련을 촉구했다.

