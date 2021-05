[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 지난 15일부터 23일까지학원, 교습소, 독서실, 스터디카페 등 총 4856곳에 대한 특별방역 합동점검을 하고 있다고 19일 밝혔다.

이번 합동점검은 ‘광주광역시 특별방역 점검 주간 운영’의 일환으로 학생, 가족, 또래집단 등으로 코로나19가 전파됨에 따라 지역 확산을 차단하기 위해 실시한다.

광주시는 시교육청, 5개 자치구와 함께 5개팀 15명으로 합동점검반을 구성해 ▲마스크 착용 ▲출입자명부 작성 ▲환기·소독 실시 ▲유증상자 출입 제한 ▲방역관리자 지정 등 기본 방역수칙과 학원, 스터디카페 등 방역수칙 준수 이행 여부 등을 집중 점검한다.

현장 점검 시 방역수칙 위반 사항에 대해서는 무관용 원칙을 적용해 감염병예방법에 따른 집합금지, 과태료 부과 등 엄정 조치할 예정이다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr