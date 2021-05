사회적 거리두기 조정안 21일 발표… "전남 개편안 시범사업은 안정적 운영되고 있어"

[아시아경제 이춘희 기자] 오는 21일 정부가 '사회적 거리두기' 단계 조정안을 발표한다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 18일 코로나19 중앙재난안전대책본부 백브리핑을 통해 “금요일(21일)을 목표로 거리두기 조정안을 논의하고 있다”고 밝혔다. 현행 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계의 사회적 거리두기 단계는 오는 23일을 시한으로 발표돼 있다.

다만 정부가 현재의 코로나19 확산세를 감소도 증가도 아닌 정체기로 보고 있는 만큼 현행 거리두기 단계와 '5인 이상 사적모임 금지' 등의 핵심 방역조치도 유지될 것으로 보인다.

당국은 새로운 사회적 거리두기 개편안 시범사업이 진행되고 있는 전남 지역에 대해서는 "안정적으로 운영되고 있다"고 평가했다. 전남은 현재 2단계 지역과 유흥시설을 제외하고 6인까지 사적 모임이 가능하다. 하지만 최근 여수시 유흥업소·순천 나이트클럽 관련 집단감염의 확산세가 거세면서 전남 지역 내 확진자 수가 지난 2일 이후 연일 두 자릿수를 기록하고 있지만 당국은 어느 정도 관리가 되고 있다고 본 것이다.

윤태호 중수본 방역총괄반장은 “전남 동부 4개 지역을 빼고 전남 지역의 환자 수가 증가하는 양상이 관찰되고 있지 않다”며 "이들 지역의 확진자가 다른 지역에서 전파를 일으키고 확진자가 증가되는 현상은 아직까지는 나타나고 있지 않다는 게 전남의 기본적인 판단"이라고 설명했다.

윤 반장은 "시범사업을 하게 되면 방역이 완화되는 것으로 인식할 수 있다"며 하지만 "전남에서는 오히려 방역 현장에 대한 점검을 강화하고 각종 협회, 지자체가 합심해서 방역에 대해 노력하고 있다"고 덧붙였다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr