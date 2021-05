"윤석열 입당, 안철수 합당 모두 지지"

[아시아경제 이현주 기자] 원희룡 제주도지사가 "홍준표 무소속 의원의 복당을 받아들여야 한다"고 주장했다.

원 지사는 11일 자신의 페이스북을 통해 "홍 의원은 오랫동안 당을 위해 헌신한 분"이라며 "복당을 요구할 자격이 충분하다"고 말했다.

이어 "정권 교체를 위해서는 모든 힘을 하나로 모아야 한다"면서 "홍준표의 복당, 윤석열의 입당, 안철수의 합당 모두 지지한다"고 했다.

그는 "초선 의원님들의 우려를 잘 알고 있다"면서도 "홍 의원은 당에서 존중 받을 자격 있는 분"이라고 강조했다.

그러면서 "홍 의원이 돌아와 흔들릴 당이라며 집권을 포기해야 한다"면서 "더 큰 국민의힘, 더 큰 보수의 기반 하에 중도확장으로 나아가자"고 제안했다.

