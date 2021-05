[특징주]미래에셋원자재선물ETN(H) 장초반 상한가

[아시아경제 박소연 기자] 미래에셋원자재선물ETN(H)이 상한가를 기록했다.

11일 오전 9시15분 기준 미래에셋원자재선물ETN은 유가증권시장에서 전일보다 3260원(29.79%) 오른 1만4205원에 거래되고 있다.

지난 2014년 도입된 ETN은 해외 지수나 주식, 선물·옵션, 원자재 등을 기초지수로 만든 원금 비보장형 투자 상품이다.

