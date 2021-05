‘국민과 함께하는 여수광양항 혁신’ 대국민 공모제안 개최

여수광양항만공사, 5월20일까지 일반제안·카톡제안 실시

전 국민 참여 가능… 7개 분야 우수작 8건에 시상



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식, 이하 공사)는 오는 20일까지 ‘국민과 함께하는 여수광양항 혁신’ 대국민 공모제안을 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 공모제안은 국민의 의견을 수렴한 상향식 혁신계획을 수립해 항만 혁신을 주도하고, 국민이 체감할 수 있는 변화를 실현하고자 마련됐다.

대한민국 국민이라면 누구나 참여가 가능한 이번 공모제안은 일반제안과 카톡제안으로 구분된다.

일반제안 공모분야는 ▲사회적 가치의 확실한 성과 창출 ▲혁신성장 강화 및 경제활력 제고 ▲건전한 기관 운영 및 국민신뢰 제고 ▲정부 혁신성장 8대 선도 사업 추진 등 4개 분야 16대 세부과제에 대한 제안이다.

카톡제안 공모분야는 ▲청렴문화 정착을 위한 ‘윤리’ 슬로건 ▲스마트항만 선도를 위한 ‘혁신’ 슬로건 ▲국민의 참여로 변화하는 ‘참여’ 슬로건 간단제안이다.

일반제안 참가를 희망할 경우 공사 ‘홈페이지(http://www.ygpa.or.kr)-열린항만-국민제안 게시판’이나 이메일(ygpa@ygpa.or.kr)을 통해 제안서를 제출하면 된다.

카톡제안은 카카오톡에서 ‘여수광양항만공사 제안채널’을 검색 후 채팅하기를 통해 제출하면 된다.

공사는 접수된 제안 가운데 일반제안 우수작 5건과 카톡제안 3건에 대해 각각 시상할 계획이며, 수상작을 제외한 참가자들에게도 소정의 기프티콘을 증정한다.

기타 자세한 내용은 공사 홈페이지에서 확인 할 수 있다.

차민식 사장은 “이번 대국민 공모제안을 통해 공사 혁신을 위한 참신한 아이디어가 제안되길 기다리고 있다”며 “국민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

