<장 마감 후 주요 공시>

◆현대차=현대차증권으로부터 800억원 규모 MMT 매수

◆대한해운=1940억원 규모 유상증자 결정

◆KT=KT스튜디오지니에 278억 3600만원 출자

◆텔코웨어=약 29억원 규모 용역제공 계약 체결

◆한전기술=2289억원 규모 해상풍력발전소 설계 구매 시공(EPC) 계약

◆금호전기=KUMHO LIGHTING (CHANGSHU) Co.,Ltd 약 4억원 출자

◆현대비앤지스틸=LG하우시스와 자동차 소재 및 산업용 필름 사업부문 인수 관련 MOU 해제

