'조용히 하라'는 고시원 총무에 흉기 휘두른 40대…경찰, 구속영장 신청

[아시아경제 이정윤 기자] 고시원 총무를 흉기로 찌르려고 한 40대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

28일 경찰에 따르면 서울 광진경찰서는 살인미수 혐의를 받는 A씨에 대해 전날 구속영장을 신청했다.

A씨는 지난 26일 오후 10시 50분께 자신이 거주하고 있는 광진구 군자동의 한 고시원에 술을 마시고 들어와 소란을 피웠다. 이에 고시원 총무 B씨가 조용히 하라며 저지하자 A씨는 자신의 방에서 흉기를 찾아 건물 옥상으로 올라간 B씨를 따라가 찌르려고 한 혐의를 받고 있다.

사건 당시 B씨가 A씨를 막고 저항해 큰 상처는 입지 않은 것으로 전해졌다. A씨는 옥상에 올라가기 전 고시원 복도에서 B씨의 얼굴을 때리는 등 폭행하기도 했다. 하지만 B씨가 A씨의 처벌을 원치 않아 반의사불벌죄인 폭행 혐의는 제외하고 살인미수 혐의만 적용됐다.

경찰은 목격자의 신고를 받고 출동해 A씨를 현행범으로 체포했다. A씨는 경찰 조사에서 "술에 취해 기억이 나지 않는다"라고 진술한 것으로 알려졌다.

