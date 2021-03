'조선구마사' 배우들 사과 "역사 왜곡에 무지"

배우 장동윤·박성훈·이유비 "깊게 생각하지 못한 점 반성"

역사 왜곡으로 2회 만에 막을 내린 SBS 드라마 '조선구마사'의 배우들이 일제히 사과의 뜻을 밝혔다. 작품에 대한 비판이 출연 배우들로 확대되자 줄줄이 입장을 내기에 이르렀다. 배우 장동윤, 박성훈, 이유비 등이다.

'조선구마사'에서 충녕대군을 연기한 장동윤은 27일 "이번 작품이 이토록 문제가 될 것을 충분히 인지하지 못했다"며 "제가 우매하고 안일했기 때문이다. 변명의 여지 없이 대단히 죄송하다"고 밝혔다. 이어 "창작물을 연기하는 배우의 입장에서만 작품을 바라봤다. 사회적으로 예리하게 바라봐야 할 부분을 간과한 것은 큰 잘못"이라고 말했다.

양녕대군으로 분한 박성훈도 이날 출연 배우로서 막중한 책임감을 느끼고 있다는 내용의 자필 사과문을 공개했다. 그는 "창작과 왜곡의 경계를 올바르게 판단하지 못했다"며 "배우로서의 소임은 주어진 캐릭터에 최선을 다하면 된다는 어리석고 모자란 생각이 있었다. 배우에게도 역사적 인식과 사회적 책임이 얼마나 중요한지 뒤늦게 깨닫고 있다"고 했다.

양녕대군의 첩 어리 역을 맡은 이유비도 사과문을 내고 "역사 왜곡에 대해 무지했고 깊게 생각하지 못한 점을 반성한다"고 밝혔다.

'조선구마사'는 중국식 소품과 의상은 물론 실존 인물인 태종(감우성 분)·양녕대군·충녕대군에 대한 설정이 실제 역사와 거리가 있다는 비판 속에 지난 26일 폐지됐다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr