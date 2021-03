광진구, 카카오톡 실시간 복지상담

‘광진구기초복지’ 카카오톡 채널 개설…기초생활보장제도 관련 정보 제공...방문 어려운 구민들을 위해 1:1 채팅상담 서비스 운영

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 이달부터 기초생활수급자를 대상으로 카카오톡을 활용한 실시간 복지상담 서비스를 제공한다.

이번 모바일 복지상담 서비스는 기초생활보장사업 관련 정보를 실시간으로 안내, 구민들이 적기에 복지서비스를 제공받을 수 있도록 마련됐다.

먼저 구는 구민과의 소통 창구로 ‘광진구기초복지’ 카카오톡 채널을 개설하고 운영에 들어갔다.

‘광진구기초복지’ 채널을 친구로 추가한 구민들에게는 새로운 기초생활보장 제도와 변경사항, 임대주택 등 각종 바우처 사업, 실생활에 유용한 정보 등이 제공된다.

또 채널 내 게시판에는 기초생활보장보장수급자를 대상으로 한 각종 복지정책과 동주민센터 연락처 등 복지관련 정보가 게재된다.

이와 함께 구는 근로 활동, 거동 불편 등으로 구청 및 동 주민센터에 방문하기 어려운 구민들을 위해 1:1 상담 서비스도 운영한다.

구민이 카카오톡 채널에 궁금한 사항을 적어 메시지로 전송하면 직원이 내용을 확인한 후 실시간으로 답변을 제공한다.

김선갑 구청장은 “비대면 언택트 시대에 발맞춰 모바일을 활용해 맞춤형 복지정보를 제공하고자 한다”며 “카카오톡을 이용 중인 구민은 ‘광진구기초복지’ 채널을 친구로 추가하고 유익한 정보를 얻어가길 바란다”고 말했다.

