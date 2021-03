"이게 나라냐" 유승민·하태경, 천안함 추모식 참석 거부당해

"국방부, 천안함 추모행사 참석 거부 즉각 철회해달라"

[아시아경제 허미담 기자] 유승민 전 국민의힘 의원과 하태경 국민의힘 의원이 오는 26일 열리는 천안함 폭침 11주기 추모식 참석을 거부당했다며 분노를 표했다.

하 의원은 23일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "유 전 의원만 천안함 추모식 참석 거부당한 게 아니었다. 제가 국방위원인데 국방위원도 참석을 거부당했다"며 "정말 이게 나라냐"라고 목소리를 높였다.

이어 "천안함은 한국전쟁 이후 대한민국이 북한으로부터 공격받은 가장 심각한 사건이다. 국가안보의 상징적 사건"이라며 "이 추모행사에 국민의 안보 대표인 국방위원마저 참석 못 하게 한다"고 비판했다.

그는 "국방부는 선거기간이라 안 된다는데 전사자 추모하고 유가족 위로하는 것이 정치와 무슨 상관이 있냐"며 "도대체 누구 눈치를 보는 거냐. 국방부는 천안함 추모행사 참석 거부를 즉각 철회해야 한다"고 강조했다.

앞서 유 전 의원도 전날 자신의 페이스북을 통해 '전사한 영웅들 추모도 못 하게 막는 문재인 정권'이라는 제목의 글을 올렸다.

그는 "3월26일은 제6회 서해수호의 날인 동시에 천안함 폭침 11주기 날"이라며 "서해수호의 날은 천안함 폭침, 제2연평해전, 연평도 포격에서 북의 도발에 맞서 대한민국을 지키다 전사한 용사들을 추모하는 날"이라고 말문을 열었다.

이어 "초선의원이 된 2004년부터 지금까지 이날들을 잊지 않고 추모식에 참석해왔다"며 "특히 국회 국방위원으로 8년을 복무하며 우리 군에 대한 감사와 사랑을 가슴에 간직한 저로서는 용사들의 기일에 그들의 넋을 기리는 일이 신성한 의식이었다"고 말했다.

그러면서 유 전 의원은 "올해 서해수호의 날 행사에 저는 참석할 수 없다는 통보를 받았다"며 "그 이유는 재·보궐선거를 앞두고 군이 정치적 중립을 지키기 위해 저 같은 정치인은 참석하지 못하도록 국방부가 지침을 하달했기 때문이라고 한다"고 전했다.

그는 "군의 정치적 중립이 참석 거부의 이유라니, 참으로 좀스럽고 궁색한 핑계"라며 "국방부 장관이 권력의 눈치나 보고 비위나 맞추려니 이런 한심한 발상을 하는 것"이라고 꼬집었다.

아울러 유 전 의원은 "전사한 영웅들을 추모하는 일은 여와 야, 보수와 진보를 막론하고 정치인이든 일반시민이든 참석할 수 있도록 문을 활짝 열어야 하지 않겠냐"며 "북한의 눈치나 보고 비위나 맞추려는 집권 세력이 서해수호 용사들에 대한 추모까지 막고 있다니. 분노를 느낀다. 저는 혼자서라도 3월 26일 대전현충원 용사들의 묘소에 가서 영웅들의 넋을 위로하고 오겠다"고 했다.

