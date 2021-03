산청군, 농림 축산식품 사업 602억원 규모 신청

2022년 추진 47개 사업, 전년보다 56억원 증액



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 2022년도 농림 축산식품 사업으로 모두 47개 사업, 602억원을 경남도에 신청했다고 23일 밝혔다.

농림 축산식품 사업은 농촌 구조개선을 통해 농업과 농촌발전을 도모하고 농가 소득증대에 이바지하기 위해 추진하고 있는 정부 지원사업이다.

군은 농업의 디지털화 등 시대의 흐름에 맞게 농업구조를 바꾸는 한편 산림자원을 활용한 임업 등을 확대하기 위해 47개 사업을 발굴·신청했다.

분야별로는 ▲농업·농촌분과 17개 사업에 238억원 ▲유통·원예분과 14개 사업에 43억원 ▲축산분과 2개 사업 27억원 ▲임업·산촌분과 11개 사업 83억원 ▲농업생산분과 3개 사업 211억원 등 모두 602억원이다.

이는 전년도 예산신청액 대비 56억원이 증액된 규모다. 군은 분야별로 전문성을 갖춘 심사위원으로 구성된 ‘산청군 농업·농촌 및 식품 산업정책심의회’를 통해 2022년도 농림 축산식품 사업 예산 신청 안 및 2021년도 주요 지원사업에 대해 사업의 타당성, 농정방향의 적합성 등 심도 있는 심의를 거쳐 사업을 선정했다.

이번에 신청한 사업들은 경남도와 농림축산식품부의 심의를 거쳐 확정되면 2022년도 사업비가 지원된다.

군 관계자는 “앞으로도 우리 지역 농업인들이 안정적으로 농업소득을 얻을 수 있도록 새로운 농림 축산사업을 지속해서 발굴해 나갈 것”이라며 “군의 농업경쟁력을 강화할 수 있도록 경남도, 중앙부처와 긴밀히 협력해 국비 등 예산확보에도 힘쓰겠다”고 말했다.

