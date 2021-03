외교부 "일본 도호쿠 7.2 지진, 우리 국민 인명피해 없어"

[아시아경제 이지은 기자] 외교부는 20일 오후 일본 도호쿠 지역에서 일어난 규모 7.2의 지진과 관련, 우리 국민의 인명피해는 없는 것으로 파악했다고 밝혔다.

이날 오후 6시 9분 일본 미야기현 센다이 동쪽 74㎞ 해역에 규모 7.2의 지진이 발생했다. 일본 기상당국은 곧바로 지진해일주의보를 발령했으며, 오후 7시 30분부로 이를 해제했다.

외교부는 관할 공관인 주센다이총영사관에서 한인단체 및 유학생 연락망을 통해 피해현황을 파악했으며, 현재까지 우리 국민의 인명피해는 없는 것으로 파악되고 있다고 밝혔다.

단 지진으로 인한 흔들림이 심해 건물·기물 등의 파손은 어느 정도 있을 것으로 예측했다.

외교부는 "외교부 본부와 주센다이총영사관은 지진 발생 즉시 대응팀을 가동하고, 교민사회와 긴밀한 연락을 유지하며 피해상황을 지속 파악하고 필요한 영사조력을 제공할 예정"이라며 "주센다이총영사관을 제외한 일본지역 여타 공관과도 정보공유 등 필요한 협력 체계를 갖추고 있다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr