‘강북도시농업체험장’ 텃밭 분양

17~19일 구청 홈페이지 등에서 접수··· 사용료 3만 원 등...자율경작 가능한 ‘누구나 텃밭’과 지역 공동체 방식인 ‘모두의 텃밭’으로 구성

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 17일부터 19일까지 ‘강북도시농업체험장’ 텃밭을 분양한다.

도시농업체험장은 누구나 마을텃밭(수유동 594-1)과 모두의 마을텃밭(수유동 599) 2개소로 조성됐다.

북한산 자락에 위치하며 우이신설 도시철도(4.19민주묘지역)와 마을버스(강북1)가 체험장으로 가는 길목을 지난다. 총 9500㎡ 규모로 278구획이 꾸며졌으며 이달 27일부터 11월까지 운영된다.

운영방식은 마을텃밭 별로 다르다.

‘누구나 텃밭’은 산나물, 벼, 보리 등 자유롭게 경작에 참여할 수 있다. 강북구 주민과 지역에 소재하고 있는 기관·단체는 구청 홈페이지(구민참여→구정참여→통합예약신청)에서 신청하면 된다.

모집인원은 120명이며 1구획 당 한 차례만 분양이 가능하다. 선정은 무작위 전산추첨으로 이뤄지며 사용료는 3만원이다.

‘모두의 텃밭’은 지역공동체 방식을 취한다. 개별 경작에만 머무르지 않고 텃밭 전체 운영과정에 참여하며 지침서에 따라 활동이 진행된다.

5인 이상 주민모임과 단체가 신청대상이며 월 2회 운영회의 개최와 농업 프로그램 참여가 가능해야 한다.

신청은 운영보조 사업자인 사단법인 강북마을텃밭으로 하면 된다. 158구획이 선착순 분양되며 이용료는 무료다.

경작자로 선정되면 합성농약과 화학비료 등을 사용하지 않는 친환경 농사를 지어야 한다. 주 1회 이상 텃밭을 찾는 등 관리의무가 발생하며 농기구 대여와 도시농업 교육을 지원받을 수 있다.

최종 선정자는 23일 개별 통보될 예정이다. 텃밭 구획번호는 당첨 순서대로 주어진다.

구는 이곳을 아이들이 농업을 처음 접하는 교육의 현장으로도 활용할 방침이다. 궁금한 사항은 강북구청 일자리경제과로 문의하면 된다.

박겸수 강북구청장은 “체험장은 도심지와 가까운 북한산 숲 속에서 농사를 지으면서 가족과 함께 추억을 만들 수 있는 곳”이라며 ”도시농업 체험장에서 친환경 먹거리를 직접 기르는 기회를 가져보길 바란다”고 말했다.

