[아시아경제 박지환 기자] 박셀바이오 박셀바이오 323990 | 코스닥 증권정보 현재가 101,000 전일대비 7,200 등락률 +7.68% 거래량 1,666,710 전일가 93,800 2021.03.12 10:26 장중(20분지연) 관련기사 박셀바이오, 주가 10만 100원.. 전일대비 -0.4%제가 말씀드렸죠? 글로벌 제약사와 항체개발!! 황제 株 뒤집힌다!!박셀바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 0.29% close 가 세포배양 특허 취득 소식에 8%대 강세를 보이고 있다.

12일 한국거래소에 따르면 오전 10시13분 기준 박셀바이오는 전 거래일 대비 8.74%(8200원) 오른 10만2000원에 거래되고 있다.

박셀바이오는 지난 8일 장 마감후 공시를 통해 'OX40L을 발현하는 배양보조세포 및 이를 이용한 자연살해세포 배양 방법' 관련 특허를 취득했다고 밝혔다. 이에 9일 상승 마감한 이후 11일까지 이틀간 하락세를 보이다가 다시 급등세를 이어가고 있는 모습이다.

회사 측은 "이번 발명으로 자연살해세포를 이용한 다양한 면역 세포 치료 분야에서 치료 효율 및 치료 효능을 획기적으로 증진시킬 수 있을 것으로 보인다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr