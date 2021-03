속보[아시아경제 임주형 기자] 5일 오후 6시 50분께 전북 정읍시 내장사 대웅전에 불이 났다는 신고가 접수됐다.

소방당국은 대응 1단계를 발령하고 현장에서 불을 진압하고 있다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.

화재 신고는 경찰에 이날 오후 6시 35분께, 전북소방본부에 6시 37분께 접수됐다.

"누군가 대웅전 전각에 불을 냈다"는 방화 의심 신고였다.

경찰은 현장에서 방화 용의자를 검거한 것으로 알려졌다.

