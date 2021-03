정세균 "5월까지 AZ백신 105만명분 도입…접종일정 조정"

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 5일 "코백스 퍼실리티(국제 백신 공동구매 프로젝트)로부터 상반기에 도입될 아스트라제네카 백신 공급 일정이 확정됐다"며 "이번 달에 약 35만명분, 4~5월에 약 70만명분까지 총 105만명분이 도입될 것"이라고 밝혔다.

정 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "질병관리청은 상반기 중 최대한 많은 국민이 접종받을 수 있도록 일정을 다시 조정해 달라"며 "정부는 계약된 백신의 도입일정이 조기에 확정될 수 있도록 계속해서 최선의 노력을 다하겠다"며 이같이 말했다.

정 총리는 "연휴에도 불구하고 일주일 만에 22만명이 넘는 국민들이 백신 접종에 적극 동참해 줬다"며 "모두가 간절히 바라는 일상 회복을 위해, 국민 여러분이 K-접종의 주인공이 돼주실 것을 다시 한 번 요청드린다"고 말했다.

한편 정부는 이날 사회적 거리두기 체계 개편안을 공개한다. 아울러 각계 의견을 수렴하기 위한 공청회도 개최될 예정이다.

정 총리는 다만 개편안 시행 시기에 대해 "적용 시점을 미리 정하기는 어려운 상황"이라며 "코로나19가 확실한 안정세로 접어들었다는 믿음이 없다면 섣부른 시행이 화를 불러올 수 있기 때문"이라고 밝혔다. 그러면서 "4차 유행만큼은 반드시 막아내야 한다"고 강조했다.

