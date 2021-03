[아시아경제 임혜선 기자] 케이비아이동국실업은 지난해 2070만원의 영업적자를 냈다고 2일 공시했다. 같은기간 매출액은 5억2242만원으로 13% 감소했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr