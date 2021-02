[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

▷입시관리처장 김태형 ▷입시관리부처장 최재현 ▷대외협력부처장 이원희 ▷국제교류센터장 하종수 ▷여대생커리어개발실장 박의정 ▷KIT사랑의봉사센터장 조용수

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr