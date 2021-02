서원, 작년 당기순손실 22억원…적자전환

[아시아경제 지연진 기자]동합금제품 제조업체 서원 서원 021050 | 코스피 증권정보 현재가 2,665 전일대비 165 등락률 -5.83% 거래량 2,735,405 전일가 2,830 2021.02.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 '항공우주 관련주' 급상승 이유와 지금 꼭 사야할 종목들“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정【증권가이슈】 1주일에 10%씩 오르는 '전기차 관련주'가 있어? close 은 지난해 연결재무제표 기준 당기순손실이 22억원으로 전년대비 적자전환했다고 23일 공시했다.

이 기간 매출액은 7.60% 감소한 2380억원, 영업이익은 1.08% 증가한 80억원으로 집계됐다. 이 회사는 "환율 및 원자내 가격변동위험 등을 회피하기 위해 파생상품계약을 체결했지만, 예상치못한 구리가격 상승 및 원달러 환율하락으로 영업외 손실이 발생했다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr