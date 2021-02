서울시, 오후 6시까지 101명 신규 확진…전날보다 55명 줄어

[아시아경제 이민지 기자]서울시는 19일 0시부터 오후 6시까지 서울에서 코로나19 신규 확진자가 101명으로 집계됐다고 밝혔다. 누적 확진자 수는 오후 6시 기준 2만7208명이다.

전날 같은 시간대로 따져보면 18일의 156명보다는 55명, 1주 전인 12일의 120명보다는 19명 줄었다. 하루 전체 발생 확진자는 18일 180명, 12일 136명이었다.

서울의 하루 확진자는 지난달 7일부터 이달 15일까지 줄곧 200명 미만이었다. 지난 8일에는 90명까지 줄기도 했지만 설 연휴 직후인 16일 크게 반등해 258명을 기록했다. 이어 17일 185명, 18일 180명 등 200명선에 근접했다.

19일 서울 신규 확진자 중 4명은 해외 유입이었고 나머지 97명은 국내 감염 사례였다.

집단감염의 신규 확진자는 용산구 소재 순천향대 서울병원 7명, 강북구 소재 사우나 3명, 송파구 소재 학원 2명, 용산구 소재 지인모임과 구로구 소재 직장 각 1명, 기타 집단감염 5명 등이다.

집단감염으로 별도 관리되지 않는 사례로는 기타 확진자 접촉 49명, 서울 외 타시도 확진자 접촉 8명, 감염경로 조사 중 21명 등이 추가됐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr