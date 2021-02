지난해 대외채무 5424억 달러…전년比 755억달러 증가

19일 '2020년말 대외채무 동향 및 평가'

[아시아경제 장세희 기자]지난해 대외채무가 5424억달러로 지난해 대비 755억달러 증가했다.

기획재정부는 19일 '2020년말 대외채무 동향 및 평가'를 통해 이 같은 내용을 밝혔다.

만기가 1년 이하인 단기외채는 1575억달러로 지난해말 대비 230억달러 증가했고, 만기가 1년을 초과하는 장기외채는 3850억달러로 지난해말 대비 525억달러 증가했다.

대외채권은 1조207억달러로 지난해말 대비 731억달러 증가했으며 순대외채권(대외채권-대외채무)은 4782억달러로 지난해말 대비 24억달러 감소했다.

기재부는 "작년 대외채무 증가는 코로나 19 팬데믹이라는 특수상황 속 국내 외화자금 수요 확대에 따른 은행 차입금 증가와 상대적으로 안정된 원화 채권에 대한 외국인의 국공채 투자확대 등에 주로 기인한다"고 설명했다.

대외채무 변동을 부문별로 보면 정부 부문(288억달러)은 원화채권의 상대적 안정성에 따른 외국인 국고채 투자유입 증가와 환율하락으로 인한 달러환산액 증가 등으로 증가했다.

중앙은행 부문(5억달러)은 외국인 보유채권 증가 등으로 소폭 증가했다. 은행 부문(275억달러)은 코로나19 상황 이후 국내 외화자금수요 증가에 따른 단기차입금 확대 선제적 외화유동성 확보를 위한 장기 외화증권 발행 확대 등으로 증가했다.

기타 부문(187억달러)도 기업부문의 장기 외화증권 발행 확대와 현금·예금 자산 증가 등으로 증가했다.

외채건전성은 단기, 장기외채 증가로 단기외채/총외채 비중(29.0%. 0.2%포인트)과 단기외채/외환보유액 비율(35.5% 2.6%포인트)은 지난해말 대비 증가했으나 과거 위기 등에 비해 크게 낮은 30% 수준을 유지하면서 외채 건전성은 여전히 양호한 것으로 평가된다.

기재부 관계자는 "코로나19 변이 바이러스 등장 백신접종 지연 가능성 등 국제금융시장 달러확실성이 지속되고 있다"며 "정부는 대외채무 동향 및 향후 추세적 증가가능성을 면밀히 점검하는 한편 대외건전성 관리 노력도 강화해 나갈 계획이다"고 밝혔다.

세종 = 장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr