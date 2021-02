포털 다음, 모바일·PC서 접속 오류…기사 등 콘텐츠 노출 장애

[아시아경제 한승곤 기자] 포털사이트 '다음(Daum)'이 18일 오후 1시40분 기준 사이트 접속 오류로 콘텐츠를 노출 못하고 있다.

해당 시각 '다음' 메인 홈페이지에서 기사 등 콘텐츠를 클릭하면 접속 오류로 어떤 내용도 확인할 수 없다. PC 접속 뿐만 아니라 모바일 환경에서도 접속이 원활하지 않다.

'다음'이 접속 오류를 일으킨 것은 이번이 처음이 아니다. 지난해 10월23일 다음은 이날 오후 4시40분부터 5시30분까지 약 50분 동안 모바일과 PC 환경에서 모두 접속이 원활하지 않았다.

당시 카카오 측은 "네트워크 오류로 접속이 원활하지 않은 현상이 있었다"고 설명한 바 있다.

