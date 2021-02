과기정통부, ‘ICT 혁신 제품·서비스 개발 지원사업’ 온라인 설명회 개최

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 오는 19일 오후 2시 ‘2021년도 정보통신기술(ICT) 기반 개방형 혁신제품·서비스개발지원’ 사업 설명회를 온라인으로 개최하고 본격적인 지원에 나선다고 18일 밝혔다.

이번 사업은 시장 중심의 ICT 혁신 제품?서비스를 개발하기 위해 일반 국민을 대상으로 아이디어를 발굴해 사업모델 개발과 검증을 거친 후 사용자 참여형 연구개발을 지원하는 사업으로 올해 10개 과제(12억4000만원)를 지원할 계획이다. 과기정통부는 지난 10일부터 다음달 12일까지 해당 사업에 대한 공고를 진행하고 있다.

이번 사업은 경쟁기획방식의 2단계 지원방식으로 추진될 예정이다. 1단계에서는 아이디어에 대한 사업화 모델 구체화 및 가능성 검증을 지원(6개월)하고, 1단계 추진성과가 우수한 과제 중 5개를 선정해 2단계 기술개발 및 사업화를 지원(15개월)할 계획이다. 특히 2단계 지원단계에서는 해당 제품·서비스의 이용자가 참여하는 리빙랩 운영을 통해 성능을 극대화하고 이용자의 수용성을 높일 수 있도록 지원할 예정이다.

사업 접수는 오는 25일부터 3월12일까지 정보통기획평가원 사업관리시스템을 통해 가능하며, 공고문과 응모양식 등 보다 자세한 사항은 과기정통부 및 정보통신기획평가원 홈페이지 등에서 확인할 수 있다.

이승원 과기정통부 정보통신산업정책관은 “디지털 뉴딜의 실현을 위해서는 창의적인 아이디어를 발굴해 시장?수요자 중심의 연구개발 지원을 통해 혁신적인 ICT 제품과 서비스 창출로 이어질 수 있는 환경 조성이 중요하다”며 “공모전을 통해 선정된 우수 아이디어가 실제 사업화돼 국민 생활 편의와 공공 안전을 제고하고 기업에 활력을 불어 넣을 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

